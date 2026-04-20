Foggia, arriva la decisione del giudice sportivo: quattro gare casalinghe a porte chiuse
In seguito agli eventi di Monopoli-Foggia, in cui un gruppo di sostenitori del Foggia, con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere i propri calciatori, è arrivata la decisione del giudice sportivo.
I rossoneri dovranno giocare le prossime 4 partite casalinghe a porte chiuse, senza il sostegno dei propri tifosi. Per la società pugliese anche un ammenda di 10.000 euro. La giustizia sportiva non fa sconti, punendo gravemente l’accaduto di ieri al “Veneziani”.