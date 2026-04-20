Serie A: botta e risposta tra Lecce e Fiorentina, al Via del Mare finisce 1-1. La classifica aggiornata

Al “Via del Mare”, termina in parità il posticipo di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Un match equilibrato, con un gol per tempo per le due compagini, che si dividono la posta in palio con il risultato di 1-1.

Partono meglio i pugliesi, che al 17′ hanno la prima vera occasione da gol della gara: punizione laterale a un metro dalla bandierina. Danilo Veiga va al traversone verso Cheddira, l’attaccante colpisce di testa ma sulla linea salva tutto Fagioli.





La viola alza il ritmo e al 30′ trova la rete che sblocca il risultato: sponda di Piccoli per Mandragora, il numero 8 apre per Harrison che dalla destra della porta tira a giro con il mancino battendo Falcone e trovando il suo primo gol in Serie A. Al 38′ la formazione di Vanoli ha subito l’occasione del raddoppio, con Piccoli che in scivolata non riesce nella deviazione decisiva a un metro dalla porta.

Nella ripresa i padroni di casa spingono sul pedale dell’acceleratore in cerca del gol del pari, andandoci molto vicini al 53′: N’Dri va in accelerata sulla fascia e arriva al cross basso in area, Coulibaly si trova davanti a de Gea ma gli manca l’ultimo impatto.

Al 71′ i salentini riescono a riportare il punteggio in equilibrio, con Gabriel che sugli sviluppi di calcio d’angolo trova l’incornata vincente e fa esplodere di gioia il “Via del Mare”. Nel finale i giallorossi prova a portare a casa una vittoria preziosa in ottica salvezza, ma devono accontentarsi di solo un punto.

LA CLASSIFICA

Inter — 78

Milan — 66

Napoli — 66

Juventus — 63

Como — 58

Roma — 58

Atalanta — 54

Bologna — 48

Lazio — 47

Sassuolo — 45

Udinese — 43

Torino — 40

Genoa — 39

Parma — 39

Fiorentina — 36

Cagliari — 33

Cremonese — 28

Lecce — 28

Verona — 18

Pisa – 18