Serie C Girone C: i risultati parziali dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Si sono conclusi i primi tempi della 37ª giornata del Girone C di Serie C. Pochi gol nei primi 45 minuti, con solo alcune squadre capaci di trovare la rete del vantaggio in questi ultimi 180 minuti di campionato.

A sbloccare le rispettive gare sono stati Audace Cerignola, Potenza, Benevento e Sorrento. Vitale ha deciso il derby tra Audace Cerignola e Team Altamura, mentre a Catania il gol di D’Auria ha portato avanti il Potenza. Il Benevento è avanti a Giugliano grazie a Mignani, mentre il Sorrento conduce sull’Atalanta U23 con rete di Sabbatani.


Ecco tutti i risultati dei primi tempi:

  • Audace CerignolaTeam Altamura: 1-0
  • CasaranoCrotone: 0-0
  • CataniaPotenza: 0-1
  • CosenzaTrapani: 0-0
  • GiuglianoBenevento: 0-1
  • LatinaCasertana: 0-0
  • MonopoliFoggia: 0-0
  • SalernitanaAZ Picerno: 0-0
  • SiracusaCavese: 0-0
  • SorrentoAtalanta U23: 1-0

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