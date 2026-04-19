Serie C Girone C: i risultati parziali dopo i primi 45′

Si sono conclusi i primi tempi della 37ª giornata del Girone C di Serie C. Pochi gol nei primi 45 minuti, con solo alcune squadre capaci di trovare la rete del vantaggio in questi ultimi 180 minuti di campionato.

A sbloccare le rispettive gare sono stati Audace Cerignola, Potenza, Benevento e Sorrento. Vitale ha deciso il derby tra Audace Cerignola e Team Altamura, mentre a Catania il gol di D’Auria ha portato avanti il Potenza. Il Benevento è avanti a Giugliano grazie a Mignani, mentre il Sorrento conduce sull’Atalanta U23 con rete di Sabbatani.





Ecco tutti i risultati dei primi tempi: