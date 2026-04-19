Serie A: Juventus in vantaggio sul Bologna dopo i primi 45′
La sblocca David, con il raddoppio a Conceição annullato. La Juventus chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Bologna grazie alla rete di Jonathan David. Il canadese non trovava la via del gol in Serie A dal 4-1 sul Parma del 1° febbraio scorso: un digiuno lungo per l’attaccante bianconero, che sale così a quota 5 reti in campionato in 30 presenze.
Per il resto è stata una gara a senso unico, con gli uomini di Luciano Spalletti che hanno anche trovato il raddoppio con Francisco Conceição, poi annullato.
Il Bologna è chiamato a reagire nel secondo tempo, mentre la Juventus appare sempre più solida nella corsa alla qualificazione in Champions League.