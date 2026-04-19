Serie A: Bologna sconfitto allo Stadium, la Juventus vince 2-0. La classifica aggiornata

La Juventus supera il Bologna con un convincente 2-0 al termine di una gara ben gestita dai bianconeri, soprattutto nella ripresa.

La partita si apre subito con ritmi alti e la Juventus passa in vantaggio dopo appena un minuto: Pierre Kalulu serve un pallone preciso in area e Jonathan David è il più rapido di tutti a colpire di testa, battendo Ravaglia per l’1-0. I bianconeri continuano a creare occasioni e vanno anche vicini al raddoppio, ma il gol di Francisco Conceição viene annullato per fuorigioco.





Il Bologna prova a reagire con alcune iniziative, ma la difesa juventina regge bene e controlla il ritmo del match. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti alza ulteriormente il livello e trova il raddoppio al 57’: cross di McKennie e colpo di testa vincente di Khéphren Thuram, che firma il 2-0.

Da lì in avanti la Juventus gestisce con ordine, mantenendo il possesso e limitando le offensive del Bologna, che colpisce anche un palo con Jonathan Rowe al 63’ ma senza riuscire a riaprire la gara. Nel finale i bianconeri amministrano senza rischiare, fino al triplice fischio che certifica una vittoria netta e importante nella corsa europea.

La classifica aggiornata

Inter – 78 Milan – 66 Napoli – 66 Juventus – 63 Como – 58 Roma – 58 Atalanta – 54 Bologna – 48 Lazio – 47 Sassuolo – 45 Udinese – 43 Torino – 40 Genoa – 39 Parma – 39 Fiorentina – 35 Cagliari – 33 Cremonese – 28 Lecce – 27 Verona – 18 Pisa – 18