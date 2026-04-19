Serie A: Bologna sconfitto allo Stadium, la Juventus vince 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
juventus

La Juventus supera il Bologna con un convincente 2-0 al termine di una gara ben gestita dai bianconeri, soprattutto nella ripresa.

La partita si apre subito con ritmi alti e la Juventus passa in vantaggio dopo appena un minuto: Pierre Kalulu serve un pallone preciso in area e Jonathan David è il più rapido di tutti a colpire di testa, battendo Ravaglia per l’1-0. I bianconeri continuano a creare occasioni e vanno anche vicini al raddoppio, ma il gol di Francisco Conceição viene annullato per fuorigioco.


Il Bologna prova a reagire con alcune iniziative, ma la difesa juventina regge bene e controlla il ritmo del match. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti alza ulteriormente il livello e trova il raddoppio al 57’: cross di McKennie e colpo di testa vincente di Khéphren Thuram, che firma il 2-0.

Da lì in avanti la Juventus gestisce con ordine, mantenendo il possesso e limitando le offensive del Bologna, che colpisce anche un palo con Jonathan Rowe al 63’ ma senza riuscire a riaprire la gara. Nel finale i bianconeri amministrano senza rischiare, fino al triplice fischio che certifica una vittoria netta e importante nella corsa europea.

La classifica aggiornata

  1. Inter – 78
  2. Milan – 66
  3. Napoli – 66
  4. Juventus – 63
  5. Como – 58
  6. Roma – 58
  7. Atalanta – 54
  8. Bologna – 48
  9. Lazio – 47
  10. Sassuolo – 45
  11. Udinese – 43
  12. Torino – 40
  13. Genoa – 39
  14. Parma – 39
  15. Fiorentina – 35
  16. Cagliari – 33
  17. Cremonese – 28
  18. Lecce – 27
  19. Verona – 18
  20. Pisa – 18

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