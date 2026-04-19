Serie B: botta e risposta tra Empoli-Entella, al Castellani finisce 1-1. La classifica aggiornata
Finisce 1-1 la sfida di Serie B tra Empoli e Virtus Entella, gara iniziata alle 19:30 e ricca di episodi.
Sono gli ospiti a sbloccare il match al 13’: Guiu svetta di testa su cross di Mezzoni e firma lo 0-1, approfittando di un’incertezza difensiva dell’Empoli. I padroni di casa reagiscono con insistenza, creando diverse occasioni nel primo tempo, ma senza riuscire a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Empoli alza ulteriormente il ritmo e trova l’1-1 al 50’ con Magnino, bravo a colpire di testa in tuffo sul secondo palo su assist di Shpendi.
La gara resta equilibrata nella seconda parte, ma non mancano le tensioni: al 64’ viene espulso il tecnico dell’Empoli, Fabio Caserta, dopo un acceso confronto a bordo campo con Di Mario. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, senza però trovare il guizzo decisivo. Un punto a testa, dunque, al termine di una partita combattuta e intensa, con occasioni da entrambe le parti e un risultato che rispecchia l’equilibrio visto in campo.
LA CLASSIFICA
Venezia — 75
Frosinone — 72
Monza — 72
Palermo — 68
Catanzaro — 56
Modena — 52
Juve Stabia – 49
Cesena — 44
Carrarese — 43
Avellino — 43
Südtirol — 40
Mantova — 40
Padova — 40
Sampdoria — 40
Empoli — 37
Entella — 36
Bari — 34
Pescara — 33
Spezia — 33
Reggiana – 33