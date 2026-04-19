Serie B: botta e risposta tra Empoli-Entella, al Castellani finisce 1-1. La classifica aggiornata

Finisce 1-1 la sfida di Serie B tra Empoli e Virtus Entella, gara iniziata alle 19:30 e ricca di episodi.

Sono gli ospiti a sbloccare il match al 13’: Guiu svetta di testa su cross di Mezzoni e firma lo 0-1, approfittando di un’incertezza difensiva dell’Empoli. I padroni di casa reagiscono con insistenza, creando diverse occasioni nel primo tempo, ma senza riuscire a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Empoli alza ulteriormente il ritmo e trova l’1-1 al 50’ con Magnino, bravo a colpire di testa in tuffo sul secondo palo su assist di Shpendi.





La gara resta equilibrata nella seconda parte, ma non mancano le tensioni: al 64’ viene espulso il tecnico dell’Empoli, Fabio Caserta, dopo un acceso confronto a bordo campo con Di Mario. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, senza però trovare il guizzo decisivo. Un punto a testa, dunque, al termine di una partita combattuta e intensa, con occasioni da entrambe le parti e un risultato che rispecchia l’equilibrio visto in campo.

LA CLASSIFICA

Venezia — 75

Frosinone — 72

Monza — 72

Palermo — 68

Catanzaro — 56

Modena — 52

Juve Stabia – 49

Cesena — 44

Carrarese — 43

Avellino — 43

Südtirol — 40

Mantova — 40

Padova — 40

Sampdoria — 40

Empoli — 37

Entella — 36

Bari — 34

Pescara — 33

Spezia — 33

Reggiana – 33