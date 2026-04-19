Padova-Reggiana 1-0, Breda: «Oggi contavano solo i tre punti»

Roberto Breda, allenatore del Padova, ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro la Reggiana, una partita molto combattuta, con il gol dei padroni di casa arrivato solamente a dieci minuti dal fischio finale grazie ad Alessandro Seghetti, che ha ricevuto parole di stima e incoraggiamento da parte del suo tecnico.

Ecco le sue dichiarazioni riportate da TrivenetoGoal:





«Questo pomeriggio valgono solamente i tre punti. Nessun effetto Breda o effetto Seghetti, ma solamente i tre punti. Mi fa davvero piacere, però, che abbia segnato Alessandro, perché anche lui arrivava da un periodo non semplice. La scelta di Villa riguarda semplicemente l’avversario che dovevamo affrontare questo pomeriggio. Vista la difficoltà nell’affrontare Gondo, ho optato per Lorenzo al posto di Perrotta. Vittoria davvero voluta da parte di questo gruppo meraviglioso, che sta lottando ogni giorno, in ogni singolo allenamento».