Shock dopo Verona-Milan: Gift Orban litiga con un tifoso

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Momenti di forte tensione al termine della sfida tra Verona e Milan, con un episodio che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Protagonista Gift Orban, coinvolto in un acceso diverbio con un sostenitore all’esterno dello Stadio Marcantonio Bentegodi.

Come riportato da MilanNews.it e rilanciato anche da Gianluca Di Marzio, la situazione sarebbe degenerata poco dopo l’uscita dei giocatori dall’impianto. Secondo la ricostruzione fornita da Telenuovo, citata da Niccolò Crespi, tutto avrebbe avuto origine da un gesto nei confronti dell’auto dell’attaccante, colpita da un tifoso.


La reazione del giocatore sarebbe stata immediata: Orban si sarebbe avvicinato con decisione al responsabile, dando vita a un confronto acceso sotto gli occhi increduli delle persone presenti. Alcuni tifosi, che stavano aspettando gli altri calciatori dopo la partita, hanno ripreso la scena con i loro telefoni e sono intervenuti per separare i due, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La tensione è stata riportata alla calma prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma l’episodio resta destinato a far discutere, alimentando il dibattito sul rapporto tra giocatori e tifosi nei momenti più delicati del post gara.

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