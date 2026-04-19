Commozione allo Stadium: omaggio ad Alex Manninger prima della gara

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
buffon

Grande commozione allo Juventus Stadium prima del fischio d’inizio di Juventus-Bologna. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio ad Alex Manninger, ex portiere della squadra, scomparso in settimana a seguito di un incidente stradale.

Un momento toccante ha visto protagonisti alcuni dei suoi ex compagni: Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno deposto una grande corona di fiori davanti a una delle porte del campo, accompagnata dalla maglia del portiere.


L’intero stadio ha partecipato con un lungo applauso, in un silenzio carico di emozione. Un tributo sentito che ha coinvolto anche i tifosi da casa, testimoni di un momento intenso e profondamente rispettoso, capace di unire il mondo del calcio nel ricordo di un professionista stimato e di un uomo apprezzato.

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