Serie B, Carrarese-Pescara 2-2: gli highlights del match

La sfida tra Carrarese e Pescara ha regalato emozioni e spettacolo, con quattro reti che hanno scandito un match vivace e combattuto fino all’ultimo minuto.

Ad aprire le marcature è stato Distefano al 19’, bravo a sfruttare un’occasione in area e a portare in vantaggio la Carrarese. La reazione del Pescara non si è fatta attendere: al 35’ Letizia ha ristabilito l’equilibrio con una conclusione precisa che ha battuto il portiere avversario. Nel secondo tempo la gara è rimasta intensa e n aperta. Al 61’ Acampora ha firmato il sorpasso per il Pescara, completando la rimonta con un inserimento efficace e una finalizzazione lucida. Quando sembrava tutto deciso, la Carrarese ha trovato la forza di reagire ancora: all’84’ Bouah ha siglato il gol del definitivo pareggio, chiudendo il match sul 2-2. Una partita ricca di occasioni e colpi di scena, che ha messo in luce il carattere di entrambe le squadre e regalato agli spettatori un confronto avvincente fino al triplice fischio.

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