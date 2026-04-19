Serie B, Carrarese-Pescara 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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La sfida tra Carrarese e Pescara ha regalato emozioni e spettacolo, con quattro reti che hanno scandito un match vivace e combattuto fino all’ultimo minuto.
Ad aprire le marcature è stato Distefano al 19’, bravo a sfruttare un’occasione in area e a portare in vantaggio la Carrarese. La reazione del Pescara non si è fatta attendere: al 35’ Letizia ha ristabilito l’equilibrio con una conclusione precisa che ha battuto il portiere avversario.  Nel secondo tempo la gara è rimasta intensa e n  aperta. Al 61’ Acampora ha firmato il sorpasso per il Pescara, completando la rimonta con un inserimento efficace e una finalizzazione lucida. Quando sembrava tutto deciso, la Carrarese ha trovato la forza di reagire ancora: all’84’ Bouah ha siglato il gol del definitivo pareggio, chiudendo il match sul 2-2. Una partita ricca di occasioni e colpi di scena, che ha messo in luce il carattere di entrambe le squadre e regalato agli spettatori un confronto avvincente fino al triplice fischio.

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