Padova-Reggiana 1-0, Bisoli: «Sconfitta difficile da spiegare, adesso non ci dobbiamo abbattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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In seguito alla sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Padova, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Reggiana, Pierpaolo Bisoli, difendendo la prestazione della sua squadra.

«È davvero difficile da spiegare la sconfitta di questo pomeriggio – ha dichiarato Bisoli -. Io sono sicuro che con la prestazione di oggi ai playout ci arriveremo. La squadra non si deve abbattere perché mancano ancora tre partite per raggiungere questo traguardo»


Bisoli ha poi analizzato l’incontro: «Abbiamo creato cinque palle gol e al primo errore ci hanno subito punito. Non mi spiego come l’arbitro non sia andato a rivedere l’episodio del possibile gol del pareggio»

Infine, sul possibile gol del pareggio, ha aggiunto: «Abbiamo creato cinque palle gol e al primo errore ci hanno subito punito. Non mi spiego come l’arbitro non sia andato a rivedere l’episodio del possibile gol del pareggio»

 

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