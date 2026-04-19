Serie B: Entella avanti a Empoli dopo i primi 45
Va al riposo in vantaggio 1-0 la Virtus Entella nella trasferta di Empoli, dopo una prima frazione di gioco in cui i liguri si sono dimostrati più concreti degli avversari.
Parte subito forte la formazione di mister Chiappella, che al 13′ sblocca il risultato: cross teso di Mezzoni, con Guiu che trova l’incornata vincente e porta in vantaggio gli ospiti.
I toscani spingono alla ricerca della reta del pari, provandoci in un paio di occasioni con Lovato che non trova la via del gol. Nel finale l’Entella gestisce bene il punteggio, andando al riposo avanti 1-0.