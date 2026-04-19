Carrarese-Pescara 2-2, Letizia: «Potevamo segnare il 3-1, ma ci teniamo stretto questo punto»

In seguito al pareggio per 2-2 tra Carrarese e Pescara, ha parlato ai microfoni di “Rete 8” il difensore del Pescara, Gaetano Letizia, analizzando l’incontro.

«Avrei preferito non fare gol, ma vincere la partita – ha spiegato Letizia -. Ora dobbiamo accantonare questa partita e andare avanti perché il calcio è questo, ci prendiamo un punto e lo teniamo stretto»





E sul match, Letizia non ha dubbi: «Oggi potevamo segnare il 3-1, ma non è successo e speriamo comunque di poter festeggiare alla fine. Abbiamo giocato e quando potevamo affondavamo visto che avevamo spazi per farlo, peccato per il gol subito, ma ci teniamo stretto questo punto come ho detto»

Infine, sul campo in sintetico: «Non cambia molto secondo il mio parere, è tutta una situazione mentale. Il gol? lo dedico alla mia compagna e alla piazza che mi è sempre stata vicina»