Carrarese-Pescara 2-2, Gorgone: «Partita dominata, meritavamo di vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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In seguito al match pareggiato per 2-2 in casa della Carrarese, ha analizzato l’incontro ai microfoni di Rete 8 l’allenatore del Pescara, Giorgio Gorgone, non nascondendo la sua delusione per il risultato maturato.

«Grande peccato – ha dichiarato il tecnico -. Ancora una volta partita dominata che meritavamo di vincere. Dopo il vantaggio si poteva gestire diversamente? Potevamo fare il 3-1»


Gorgone ha poi analizzato il match: «La Carrarese ha preso campo e ci ha messo in difficoltà. Peccato, non so cos’altro dire. Ai ragazzi ho chiesto quello che abbiamo fatto. Siamo mancati nell’ultimo passaggio. La partita è stata buona, ci sarà da soffrire fino alla fine»

Infine, sul finale di campionato: «Dopo questo pareggio è tutto rimandato. Siamo partiti macchinosi, la nostra mentalità era aggredirli. Abbiamo lasciato qualche ripartenza di troppo. In settimana dovrei ritrovare dei giocatori»

 

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