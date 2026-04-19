Serie A: il Genoa vince in rimonta ed espugna Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Il Genoa espugna Pisa in rimonta, portando a casa i tre punti nel match valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Partono meglio i padroni di casa, che al 19′ sbloccano il risultato: calcio d’angolo di Angori, palla sul secondo palo dove Canestrelli riesce a colpire di testa e mandare sull’angolino, firmando il suo primo gol in Serie A.


Al 23′ i toscani vanno vicini al raddoppio, ma Angori spreca da solo davanti al portiere avversario. I rossoblù trovano al 41′ la rete del pari: azione di prima, Colombo per Baldanzi che con un tocco libera Ekatori, che con una conclusione potente sotto il sette batte Semper.

Nella ripresa arriva subito il gol del sorpasso da parte dei liguri, grazie al rigore perfettamente trasformato da Colombo che segna il suo settimo gol in Serie A.

Il Pisa va alla ricerca della rete del pari, non rendendosi però mai veramente pericoloso. Gestisce bene il vantaggio la formazione di De Rossi, che riesce a portare a casa i tre punti.

Con questa sconfitta i toscani restano all’ultimo posto in classifica, con appena 18 punti all’attivo e sempre più vicini all’aritmetica retrocessione in Serie B. Si seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter — 78

Milan — 66

Napoli — 66

Juventus — 60

Como — 58

Roma — 58

Atalanta — 54

Bologna — 48

Lazio — 47

Sassuolo — 45

Udinese — 43

Torino — 40

Parma — 39

Genoa — 39

Fiorentina — 35

Cagliari — 33

Cremonese — 28

Lecce — 27

Verona – 18

Pisa – 18

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