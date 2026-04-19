Cesena, l’infortunio di Klinsmann è serio: l’esito degli esami

È più serio del previsto in casa Cesena l’infortunio del portiere J0nathan Klinsmann. L’estremo difensore, in seguito ad uno scontro nel finale di gara con Ranocchia, ha passato la notte in osservazione all’ospedale di Villa Sofia. Come comunicato dal club bianconero, gli esami odierni hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale.

Di seguito il comunicato del club bianconero:





“Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica”.