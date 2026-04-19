Palermo Women, Pipitone dopo la vittoria sul Colleferro: «Contenta del risultato, tenevo molto a questa partita»

Nel post partita del match casalingo vinto per 6-0 contro il Colleferro, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club il tecnico delle rosanero, Rosalia Pipitone.

«Sono molto contenta per questa vittoria, tenevamo molto all’ultima partita in casa del campionato – ha dichiarato Pipitone -. Oggi una menzione speciale va a Piro che ha disputato la sua ultima gara da calciatrice».





Su Piro, Pipitone ha inoltre aggiunto: «Una grandissima professionista che ha lasciato il segno in questo sport e che mi auguro potrà continuare a dare il suo contributo in futuro in altre vesti»