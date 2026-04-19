Serie B: il Padova batte di misura la Reggiana, la decide Seghetti nel finale. La classifica aggiornata

Riesce a portare a casa i tre punti il Padova, nel match contro la Reggiana valevole per la 35a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26.

Un primo tempo equilibrato, con ritmi contenuti e tanta attenzione difensiva. La prima occasione della gara è per i biancoscudati, con Pastina che prende il tempo a Lusuardi e manda la sfera di poco alla sinistra di Micai. Poche altre vere occasioni da gol nei primi 45, che si concludono sul risultato di 0-0.





Al 63′ è la Reggiana ad andare vicina alla rete del vantaggio: Tripaldelli mette un pallone morbido in area dalla sinistra, Portanova colpisce di testa sotto porta ma non trova lo specchio. Il gol che sblocca il risultato in favore dei padroni di casa arriva all’80’: Palla in profondità di Di Maggio per Caprari, l’attaccante serve al centro Seghetti che sotto porta devia in rete, regalando i tre punti alla formazione di Breda.

Con questa vittoria il Padova sale a quota 40 punti, volando momentaneamente a +5 dalla zona play-out. Notte fonda per la Reggiana, che resta all’ultimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia — 75

Frosinone — 72

Monza — 72

Palermo — 68

Catanzaro — 56

Modena — 52

Juve Stabia – 49

Cesena — 44

Carrarese — 43

Avellino — 43

Südtirol — 40

Mantova — 40

Padova — 40

Sampdoria — 40

Empoli — 36

Entella — 35

Bari — 34

Pescara — 33

Spezia — 33

Reggiana – 33