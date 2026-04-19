Serie A: pari all’intervallo tra Pisa e Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Vanno al riposo sul risultato di 1-1 Pisa e Genoa, nel match valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A 2025-26.

Partono meglio i padroni di casa, che al 19′ sbloccano il risultato: calcio d’angolo di Angori, palla sul secondo palo dove Canestrelli riesce a colpire di testa e mandare sull’angolino, firmando il suo primo gol in Serie A.


Al 23′ i toscani vanno vicini al raddoppio, ma Angori spreca da solo davanti al portiere avversario. I rossoblù trovano al 41′ la rete del pari: azione di prima, Colombo per Baldanzi che con un tocco libera Ekatori, che con una conclusione potente sotto il sette batte Semper.

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