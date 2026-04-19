Giovanili Palermo, domenica amara: tre sconfitte contro la Lazio tra Under 15, 16 e 17
PALERMO – Giornata complicata per il settore giovanile del Palermo, impegnato in trasferta contro la Lazio nei campionati nazionali Under 15, 16 e 17. I rosanero escono sconfitti in tutte e tre le sfide.
Nell’Under 17, il Palermo lotta ma cade 2-1 sul campo dei biancocelesti. Dopo il vantaggio iniziale della Lazio con Lulaj, i rosanero reagiscono trovando il pareggio con Balsamo. Nella ripresa, però, è Santolini a firmare il gol decisivo per i padroni di casa, che si impongono di misura.
Pesante il passivo per l’Under 16, battuta 6-0 in trasferta. Il Palermo fatica fin dalle prime battute a contenere la Lazio, che indirizza subito la gara e la controlla fino al triplice fischio.
Sconfitta anche per l’Under 15, che perde 6-1. I rosanero provano a reagire con la rete di Nastasi, ma la Lazio mantiene il controllo del match e chiude con un largo successo.
Un turno da dimenticare per il vivaio rosanero, che proverà a rialzarsi nei prossimi impegni.