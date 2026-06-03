Corriere dello Sport: “Palermo, quanto pesa Bani. I numeri confermano il valore del capitano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026

Si narra che fra i denti, una volta smaltita la delusione per l’eliminazione, Inzaghi abbia sussurrato: «Con Bani in campo quel gol dopo 50” a Catanzaro, non l’avremmo mai preso. E neppure 3 reti tutte assieme in un solo tempo».

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L’eliminazione dai playoff continua a lasciare interrogativi in casa Palermo e uno di questi porta inevitabilmente a Mattia Bani. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’assenza del capitano nella doppia sfida decisiva contro il Catanzaro ha rappresentato uno dei fattori che più hanno inciso sul finale di stagione dei rosanero.

Secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi avrebbe sottolineato a fine playoff quanto la presenza del centrale difensivo avrebbe potuto incidere nei momenti più delicati della sfida del “Ceravolo”. Bani era stato scelto come leader della squadra e insignito della fascia da capitano dopo la decisione di chiudere il rapporto con Brunori, diventando uno dei principali punti di riferimento tecnici e caratteriali del gruppo.


I numeri confermano il peso specifico del difensore. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, considerando campionato, Coppa e playoff, il Palermo ha perso complessivamente otto partite durante la stagione e in ben sei occasioni Bani non era presente in campo. Le uniche sconfitte con il centrale in formazione sono arrivate contro Juve Stabia e Monza.

Particolarmente significativo il dato relativo alle gare disputate al Renzo Barbera. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti che il Palermo non ha mai perso in casa con Bani in campo. L’unico ko interno della stagione contro il Monza è arrivato infatti quando il difensore era indisponibile e presente soltanto in panchina senza la possibilità di essere utilizzato.

Oltre ai numeri, emerge il valore della leadership. Il centrale ex Bologna e Genoa si è confermato una figura fondamentale sia all’interno dello spogliatoio sia nella gestione delle situazioni più delicate durante le partite. Caratteristiche che sarebbero state particolarmente preziose proprio nella semifinale playoff contro il Catanzaro, quando il Palermo ha mostrato fragilità insolite nel reparto arretrato.

L’analisi della stagione offre però anche uno spunto importante in vista del futuro. Come osserva ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà necessariamente intervenire sul mercato per trovare un’alternativa di livello o un partner affidabile da affiancare a Bani nella futura difesa a quattro immaginata da Filippo Inzaghi.

Le condizioni fisiche del capitano rappresentano infatti un tema da monitorare. Nella parte finale della stagione il difensore è stato costretto a convivere con alcuni problemi muscolari che ne hanno limitato l’utilizzo. Delle ultime cinque partite disputate dal Palermo ne ha giocata soltanto una, saltando poi l’intera fase playoff.

Per questo motivo, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la ricerca di un centrale difensivo di alto livello rappresenta una delle priorità assolute per il direttore sportivo Carlo Osti e per Filippo Inzaghi. L’obiettivo è garantire al Palermo maggiore profondità e affidabilità in un reparto che dovrà essere determinante nella corsa alla promozione in Serie A.

Nel frattempo, fuori dal campo, prosegue anche l’impegno sociale del club. Oggi alle 17 sarà inaugurato il nuovo campo di calcetto della Magione, realizzato dal Comune con il contributo del Palermo attraverso il progetto “Palermo in the Community”, iniziativa dedicata alla riqualificazione di spazi cittadini e alla promozione dello sport tra i più giovani.

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