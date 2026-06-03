Palermo, Augello guarda avanti: «La perseveranza prima o poi paga. Forza Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Avellino 2-0 (22) augello

La delusione per la mancata promozione è ancora viva, ma in casa Palermo c’è già chi guarda con determinazione alla prossima stagione. Tra questi c’è Tommaso Augello, che attraverso il proprio profilo Instagram ha lanciato un messaggio chiaro all’ambiente rosanero.

Il terzino del Palermo ha pubblicato una foto accompagnata dalla scritta “2025-2026”, segnale evidente di come l’attenzione sia già rivolta al prossimo campionato. A corredo dell’immagine, Augello ha affidato ai social una riflessione che sa di incoraggiamento e ripartenza:


«Non sempre si raggiunge ciò che si è sperato ma la perseveranza prima o poi paga. Forza Palermo».

Parole che arrivano a poche settimane dall’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro e che rappresentano un messaggio di fiducia verso il futuro. Il difensore rosanero, tra i protagonisti della stagione appena conclusa, ha voluto così ribadire la volontà di ripartire con ancora maggiore convinzione nella corsa verso l’obiettivo Serie A.

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