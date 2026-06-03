Corriere dello Sport: “Brunori può tornare subito alla Sampdoria”

Il mercato del Palermo non passerà soltanto dai nuovi acquisti. Prima di affondare i colpi in entrata, la dirigenza rosanero dovrà infatti affrontare il tema delle uscite e degli esuberi. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono diversi i calciatori di proprietà che rientreranno dai rispettivi prestiti ma che difficilmente faranno parte del progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Il caso più importante riguarda Matteo Brunori. Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’attaccante, sotto contratto con il Palermo fino al 2028, è destinato a lasciare nuovamente la Sicilia dopo il prestito alla Sampdoria nella seconda parte della stagione. Proprio il club blucerchiato potrebbe rappresentare una delle soluzioni più concrete per il suo futuro.





Tra i giocatori destinati a rientrare figurano anche diversi elementi che hanno trascorso l’ultima annata lontano dal capoluogo siciliano. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tornerà Lund, così come Diakitè, reduce da una positiva esperienza con la Juve Stabia. Rientrerà inoltre Nikolaou, protagonista della stagione culminata con la retrocessione del Bari e ormai fuori dai piani tecnici del Palermo.

Anche il capitolo portieri sarà oggetto di valutazioni. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti il ritorno di Desplanches e Nespola. In particolare l’ex portiere dell’Under 21 italiana continua ad avere diversi estimatori sul mercato e potrebbe nuovamente partire per trovare continuità e spazio.

Nella lista dei rientri figurano inoltre il difensore Buttaro e l’esterno offensivo francese Appuah, giovane profilo acquistato dalla precedente gestione societaria e successivamente ceduto in prestito al Valenciennes, nella terza divisione francese.

L’orientamento del club appare piuttosto chiaro. Come spiega ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, difficilmente uno dei giocatori rientranti dai prestiti resterà a disposizione di Filippo Inzaghi per la prossima stagione. L’obiettivo della società è infatti alleggerire l’organico prima dell’inizio del ritiro estivo, fissato per il 10 luglio a Santa Cristina Val Gardena.

La gestione delle uscite rappresenterà quindi uno dei primi passaggi fondamentali del mercato rosanero. Liberare spazio nelle liste e ridurre il numero di elementi fuori dal progetto consentirà al Palermo di muoversi con maggiore libertà nelle operazioni in entrata e di costruire una rosa più funzionale alle esigenze del nuovo corso tecnico.