Serie B LIVE – Padova-Reggiana 0-0 al 45’: equilibrio totale e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Padova e Reggiana, una gara bloccata e povera di grandi occasioni, ma pesantissima in chiave salvezza. Ritmi contenuti e tanta attenzione difensiva, con l’unico episodio degno di nota rappresentato dal cartellino giallo a Reinhart al 25’.

Un risultato che, per ora, lascia tutto invariato ma mantiene altissima la tensione nella parte bassa della classifica, dove ogni punto può fare la differenza.


CLASSIFICA LIVE  (35ª giornata):

Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 38
Empoli 36*
Virtus Entella 35*
Reggiana 34
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33

(*una partita in meno)

Con questo punteggio, Padova e Reggiana muovono leggermente la classifica ma restano pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. La ripresa sarà decisiva per provare a conquistare tre punti fondamentali.

Altre notizie

insigne

Serie B – Carrarese-Pescara 2-2: pari spettacolo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B LIVE – Carrarese-Pescara 1-1 al 45’: classifica aggiornata in tempo reale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Sassuolo, possibile addio a Grosso: Aquilani e Abate tra le opzioni per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (111)

Palermo-Cesena, Klinsmann ko: stagione finita dopo lo scontro al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (81)

Il Resto del Carlino: “Il Cesena se la gioca, punito da Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (114)

Il Resto del Carlino: “Palermo-Cesena, trasferta da record: 461 tifosi e una fratellanza che va oltre il campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 092839

Cesena, Cole dopo Palermo: «Abbiamo dominato, ma si vince nelle due aree»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Serie B, 35ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
28d6e5d212

Juve Stabia beffata nel finale: Di Francesco gela Abate. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
d771d08352

D’Angelo trova la formula e umilia Castori. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
50bf558a2d

Avellino, vittoria pesante a Mantova. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
fcdbdc06ed

Bari travolto: il Venezia cala il tris e vede la Serie A. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Giovanili Palermo, domenica amara: tre sconfitte contro la Lazio tra Under 15, 16 e 17

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Serie B LIVE – Padova-Reggiana 0-0 al 45’: equilibrio totale e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 174248

Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uomini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 163824

Palermo Women, goleada interna: Colleferro travolto 6-0

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
Screenshot 2026-04-19 171726

Serie D, girone I: Athletic Palermo torna alla vittoria. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026