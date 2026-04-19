Serie B LIVE – Padova-Reggiana 0-0 al 45’: equilibrio totale e classifica aggiornata
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Padova e Reggiana, una gara bloccata e povera di grandi occasioni, ma pesantissima in chiave salvezza. Ritmi contenuti e tanta attenzione difensiva, con l’unico episodio degno di nota rappresentato dal cartellino giallo a Reinhart al 25’.
Un risultato che, per ora, lascia tutto invariato ma mantiene altissima la tensione nella parte bassa della classifica, dove ogni punto può fare la differenza.
CLASSIFICA LIVE (35ª giornata):
Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 38
Empoli 36*
Virtus Entella 35*
Reggiana 34
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
(*una partita in meno)
Con questo punteggio, Padova e Reggiana muovono leggermente la classifica ma restano pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. La ripresa sarà decisiva per provare a conquistare tre punti fondamentali.