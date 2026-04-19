Serie B LIVE – Padova-Reggiana 0-0 al 45’: equilibrio totale e classifica aggiornata

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Padova e Reggiana, una gara bloccata e povera di grandi occasioni, ma pesantissima in chiave salvezza. Ritmi contenuti e tanta attenzione difensiva, con l’unico episodio degno di nota rappresentato dal cartellino giallo a Reinhart al 25’.

Un risultato che, per ora, lascia tutto invariato ma mantiene altissima la tensione nella parte bassa della classifica, dove ogni punto può fare la differenza.





CLASSIFICA LIVE (35ª giornata):

Venezia 75

Frosinone 72

Monza 72

Palermo 68

Catanzaro 56

Modena 52

Juve Stabia 49

Cesena 44

Carrarese 43

Avellino 43

Südtirol 40

Mantova 40

Sampdoria 40

Padova 38

Empoli 36*

Virtus Entella 35*

Reggiana 34

Bari 34

Pescara 33

Spezia 33

(*una partita in meno)

Con questo punteggio, Padova e Reggiana muovono leggermente la classifica ma restano pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. La ripresa sarà decisiva per provare a conquistare tre punti fondamentali.