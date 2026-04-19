Athletic Palermo, rimonta da impazzire: 3-2 alla Vibonese in dieci uomini

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Riparte da Vibo Valentia la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa interrompono la striscia di quattro sconfitte consecutive e tornano al successo con una rimonta clamorosa: 3-2 alla Vibonese nonostante il doppio svantaggio e l’inferiorità numerica. Una vittoria di carattere, che rilancia le ambizioni playoff della squadra di Emanuele Ferraro.

La cronaca


Avvio complicato per l’Athletic. Dopo appena 6 minuti, la Vibonese colpisce in contropiede: Sasanelli sfrutta gli spazi e supera Martinez per l’1-0. Il raddoppio arriva poco dopo il quarto d’ora: Dick sfonda a destra e serve Carnevale, che non sbaglia da posizione favorevole.

La gara si mette ancora più in salita per i nerorosa al 22’, quando Sanchez viene espulso per un intervento in ritardo. Sotto di due gol e in dieci uomini, la partita sembra indirizzata.

Ma è proprio qui che cambia tutto.

Al 37’ Mazzotta riapre il match sugli sviluppi di un calcio d’angolo, finalizzando una sponda di Maurino sul secondo palo. Un gol che riaccende l’Athletic e cambia l’inerzia della gara.

Nella ripresa i nerorosa prendono campo e fiducia. Al 60’ arriva il pareggio con Micoli, che firma il suo decimo gol stagionale. La Vibonese arretra, l’Athletic spinge.

Il sorpasso si completa al 73’: ancora da corner, Zaic svetta di testa e firma il 3-2. Nel finale c’è spazio anche per un palo colpito da Micoli nei minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.

Classifica e prossimo impegno

Con questo successo l’Athletic Club Palermo sale a quota 57 punti, consolidando il quarto posto e portandosi a -3 dalla Reggina.

Domenica 26 aprile i nerorosa torneranno in campo per l’ultima gara casalinga della stagione: al Velodromo “Paolo Borsellino” arriva il Savoia, in uno scontro diretto fondamentale per la griglia playoff.

Tabellino

Vibonese-Athletic Club Palermo 2-3
Marcatori: 6’ Sasanelli, 17’ Carnevale, 37’ Mazzotta, 60’ Micoli, 73’ Zaic

Vibonese (4-3-3): Del Bello; Montenet, Caiazza, Brunetti, Loza (40’ Sportolaro, 83’ Azzara); Keita, Marrale (71’ Coulibaly), Catasus (57’ De Salvo); Dick, Sasanelli (78’ Ciprio), Carnevale.
All.: Fanello

Athletic Club Palermo (4-3-1-2): Martinez; Panaro (71’ Zaic), Sanchez, Crivello, Mazzotta; Lores Varela, Anzelmo (46’ Bonfiglio), Rampulla (83’ Grammauta); Maurino; Micoli, Grillo (83’ Torres).
All.: Ferraro

Arbitro: Cavacini (Lanciano)
Note: espulso Sanchez al 22’; ammoniti Grillo, Grammauta, Rampulla, Lores Varela

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