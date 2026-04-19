Palermo Women, goleada interna: Colleferro travolto 6-0
PALERMO – Vittoria netta e senza storia per il Palermo Women, che supera con un rotondo 6-0 il Colleferro nella gara valida per la 21ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
La squadra guidata da Rosalia Pipitone indirizza subito il match, trovando il vantaggio dopo appena 3 minuti con Priolo. Il raddoppio arriva al 15’ grazie a Chirillo, prima del dominio totale nella ripresa.
Nella seconda frazione salgono in cattedra Dragotto, autrice di una doppietta tra il 48’ e il 57’, seguita dalle reti di Di Salvo al 71’ e Caravello al 74’, che chiude definitivamente i conti.
Una prestazione convincente per le rosanero, che confermano il proprio momento positivo nel girone.