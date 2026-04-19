Serie D, girone I: Athletic Palermo torna alla vittoria. Risultati e classifica aggiornata
Il campionato entra nella sua fase decisiva, ma la 32ª giornata del girone I di Serie D non regala scossoni nelle zone alte. Tutte le big vincono e le distanze restano invariate, con due turni ancora da giocare che promettono scintille.
Per il pubblico palermitano, però, le notizie sono tutt’altro che banali: l’Athletic Club Palermo firma un successo pesantissimo sul campo della Vibonese (2-3) e rilancia con forza le proprie ambizioni playoff.
Athletic Palermo, vittoria che pesa
La squadra palermitana conquista tre punti fondamentali in trasferta, dimostrando carattere e concretezza in uno scontro diretto. Un successo che permette di consolidare il quarto posto a quota 57 e di tenere viva la corsa verso un piazzamento sempre più favorevole nella griglia playoff.
Con due giornate ancora da disputare, l’Athletic è pienamente padrone del proprio destino.
Vetta immobile: Nissa e Savoia non sbagliano
Davanti non cambia nulla: Nissa e Savoia restano appaiate a quota 63 punti.
I siciliani travolgono l’Enna (3-0)
I campani fanno lo stesso contro l’Igea Virtus (3-0)
La Reggina, terza a 60 punti, resta in scia dopo il 2-0 sul Paternò, ma senza riuscire a rosicchiare terreno.
Playoff e salvezza: tutto aperto
Dietro l’Athletic Palermo, la Gelbison mantiene il quinto posto grazie al successo sull’Acireale, mentre il Sambiase resta in corsa battendo il Milazzo.
Nella zona calda, il pareggio tra Ragusa e Sancataldese non risolve nulla, mentre il Messina strappa un punto a Lamezia e continua a sperare.
Tutti i risultati della 32ª giornata
Castrumfavara-Gela 3-1
Gelbison-Acireale 2-1
Milazzo-Sambiase 0-1
Nissa-Enna 3-0
Reggina-Paternò 2-0
Savoia-Igea Virtus 3-0
Ragusa-Sancataldese 0-0
Vibonese-Athletic Palermo 2-3
Vigor Lamezia-ACR Messina 1-1
Classifica aggiornata
Nissa 63
Savoia 63
Reggina 60
Athletic Palermo 57
Gelbison 54
Sambiase 52
Igea Virtus 49 (-5)*
Milazzo 44
Gela 42
Vigor Lamezia 38
Enna 35
Castrumfavara 34
Ragusa 33
Acireale 31 (-1)
Vibonese 31*
ACR Messina 28 (-14)
Sancataldese 28
Paternò 18
*una partita in meno
Prossimo turno (33ª giornata)
Occhi puntati proprio sull’Athletic Palermo, che ospiterà il Savoia in uno scontro diretto ad altissima tensione:
Acireale-Ragusa
Athletic Palermo-Savoia
Enna-Gelbison
Gela-Vibonese
Igea Virtus-Messina
Milazzo-Reggina
Paternò-Castrumfavara
Sambiase-Nissa
Sancataldese-Vigor Lamezia
Due giornate al termine e tutto ancora in gioco: l’Athletic Palermo sogna, la vetta resta bloccata, e il prossimo turno può davvero cambiare tutto.