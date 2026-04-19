Folgore Caratese, festa grande: la squadra di Criscitiello vola in Serie C

È ufficiale: la Folgore Caratese conquista la promozione in Serie C al termine di una stagione straordinaria, coronata dal successo decisivo contro l’Oltrepò. Un traguardo storico per il club, che torna in terza serie dopo ben 78 anni.

La squadra guidata da Nicola Belmonte ha costruito un campionato di altissimo livello, fatto di continuità, qualità e una determinazione che non è mai venuta meno. La vittoria che ha sancito la matematica promozione rappresenta il punto più alto di un percorso esaltante, capace di riportare entusiasmo e orgoglio in tutto l’ambiente.





Per la Folgore Caratese si tratta di un ritorno atteso da decenni: l’ultima partecipazione alla terza serie risaliva infatti alla stagione 1947-1948, quando il campionato era strutturato nella Serie C Lega Interregionale Nord. Da allora, una lunga attesa che oggi trova finalmente il suo epilogo.

Un risultato che assume ancora più valore anche per la proprietà del club, guidata da Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di Sportitalia, che ha contribuito a dare stabilità e visione al progetto sportivo.

La Folgore Caratese scrive così una pagina indelebile della propria storia, tornando tra i professionisti con ambizioni e prospettive nuove.