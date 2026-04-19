Il Milan passa a Verona. La classifica aggiornata della Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Vittoria di misura ma pesantissima per il Milan, che espugna Verona con lo 0-1 e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. A decidere la sfida è Rabiot, al termine di un’azione costruita sull’asse con Leao, mentre nel finale è Maignan a blindare il risultato con un intervento decisivo.

Il match, come raccontato, non è stato spettacolare. Il primo tempo scorre a ritmi bassi: il Milan gestisce senza brillare, il Verona prova a rendersi pericoloso nonostante le assenze, ma senza trovare sbocchi concreti. L’episodio che sblocca la gara arriva proprio allo scadere della prima frazione: imbucata di Leao per Rabiot, che anticipa Montipò e firma lo 0-1. Poco dopo, Maignan è provvidenziale su Belghali, evitando il pari.


Nella ripresa il Verona prova a cambiare qualcosa, aumentando la pressione e creando qualche occasione in più. Belghali sfiora il gol, mentre il Milan risponde con le mosse dalla panchina. Il raddoppio rossonero arriva con Gabbia, ma viene annullato dal VAR per fuorigioco. Nel finale succede di tutto: Valentini salva sulla linea su Saelemaekers, mentre Al-Musrati manca di poco il bersaglio. Alla fine, però, il risultato non cambia.

Un successo “sporco” ma estremamente prezioso per il Milan, che dimostra cinismo e solidità nei momenti chiave della partita.

Classifica aggiornata dopo Verona-Milan

Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 60
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Parma 39
Genoa 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18

Il Milan aggancia il Napoli al secondo posto a quota 66 punti, restando a distanza dall’Inter capolista ma consolidando la propria posizione in zona Champions. Il Verona, invece, resta fermo a 18 punti, sempre più in difficoltà nelle zone basse della classifica.

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