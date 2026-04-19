Serie B – Carrarese-Pescara 2-2: pari spettacolo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
insigne

Finisce 2-2 tra Carrarese e Pescara al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, che lascia entrambe con più rimpianti che certezze. Un punto a testa che muove la classifica ma non cambia gli equilibri nella zona calda.

La partita si sblocca nel primo tempo con Di Stefano, che porta avanti la Carrarese al 19’. Il Pescara reagisce e trova il pari al 35’ con Letizia, chiudendo sull’1-1 la prima frazione.


Nella ripresa succede di tutto: gli abruzzesi completano la rimonta al 61’ con Acampora, ma la Carrarese non molla e trova il definitivo 2-2 all’84’ con Bouah, che ristabilisce l’equilibrio nel finale. Un botta e risposta che fotografa perfettamente l’andamento della gara.

Il pareggio consente alla Carrarese di salire a quota 43 punti, mentre il Pescara resta a 33, ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35*
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33*

(*una partita in meno)

Situazione invariata in vetta con Venezia sempre primo, mentre in coda resta tutto apertissimo con quattro squadre racchiuse in un punto.

 

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