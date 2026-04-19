Palermo, Palumbo festeggia sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (82)

PALERMO – Non solo campo, ma anche social. Antonio Palumbo si conferma tra i più attivi del gruppo rosanero anche fuori dal terreno di gioco, condividendo sui propri profili la gioia per la vittoria contro il Cesena.

Il centrocampista del Palermo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sorridente insieme allo storico magazziniere Pasquale Castellana, figura simbolo dello spogliatoio rosanero. Un’immagine che racconta il clima positivo all’interno della squadra dopo il successo del Barbera.


A corredo della foto, Palumbo ha scherzato con alcuni compagni, coinvolgendoli direttamente nei commenti, segno di un gruppo unito e compatto anche fuori dal campo.

Un post che testimonia l’entusiasmo in casa Palermo dopo una vittoria importante e che conferma, ancora una volta, il forte legame tra giocatori e ambiente rosanero.

 

 

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