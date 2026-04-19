Palermo, domenica di relax: Inzaghi a pranzo in città dopo il successo sul Cesena

PALERMO – Domenica di relax per il Palermo dopo la vittoria contro il Cesena. Filippo Inzaghi ha approfittato della giornata libera per concedersi un pranzo in un noto locale cittadino, condividendo un momento di tranquillità lontano dal campo.

Nello scatto pubblicato sui social dal ristorante, l’allenatore rosanero appare sorridente insieme allo staff del locale, che ha voluto celebrare la visita con un messaggio: «Con immenso piacere oggi abbiamo avuto l’onore di avere a pranzo il campione del Mondo e allenatore del grande Palermo».





Un momento di distensione per Inzaghi, all’indomani di un successo importante al Barbera che ha consolidato il quarto posto e mantenuto vive le speranze nella corsa alle posizioni di vertice.

Clima sereno dunque in casa rosanero, con il tecnico che si gode qualche ora di pausa prima di tornare a concentrarsi sulle ultime decisive sfide della stagione.