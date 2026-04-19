Serie B LIVE – Carrarese-Pescara 1-1 al 45’: classifica aggiornata in tempo reale
Si chiude il primo tempo di Carrarese-Pescara sul risultato di 1-1, un parziale che incide già sulla classifica della Serie B alla 35ª giornata, ancora in piena evoluzione.
La gara si sblocca al 19’ con Di Stefano, che porta avanti la Carrarese sfruttando l’assist di Belloni. Il Pescara reagisce e trova il pareggio al 35’ con Letizia, servito da Insigne, riportando equilibrio prima dell’intervallo. In mezzo anche un cartellino giallo per Acampora al 22’.
Un risultato che, al momento, muove la classifica di entrambe: la Carrarese sale a 43 punti, agganciando momentaneamente la zona centrale, mentre il Pescara si porta a 33, restando però in piena lotta salvezza.
CLASSIFICA LIVE (35ª giornata):
Venezia 75
Frosinone 72
Monza 72
Palermo 68
Catanzaro 56
Modena 52
Juve Stabia 49
Cesena 44
Carrarese 43
Avellino 43
Südtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Padova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35*
Bari 34
Pescara 33
Spezia 33
Reggiana 33*
(*una partita in meno)
Il pareggio mantiene la Carrarese in una zona relativamente tranquilla, mentre il Pescara resta pienamente invischiato nella lotta salvezza, appaiato a Spezia e Reggiana.
La ripresa sarà determinante soprattutto per gli abruzzesi, chiamati a cercare un successo fondamentale per uscire dalla zona rossa.