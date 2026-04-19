Palermo Women-Colleferro, le formazioni ufficiali: rosanero in campo alle 15.30

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo femminile

PALERMO – Tutto pronto per Palermo Women-Colleferro, gara valida per la 21ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile 2025-2026. Calcio d’inizio fissato alle ore 15.30.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.


PALERMO WOMEN:
Biundo; Piro (C), Dragotto, Cancilla, S. Viscuso, Chirillo, Di Salvo, Priolo, Falzone, Bruno, Incontrera.

A disposizione: Ficalora, Leto, Conciauro, Scalici, I. Viscuso, Cracchiolo, Purpura, Palermo, Caravello.
Allenatore: Pipitone.

COLLEFERRO:
Guidobaldi; Pagiarino, Palmigiani, Scagnetti, Iafrate, Martella, Galluzzi (C), Carcini, Rutigliano, Prosperi, Fonck.

A disposizione: Bevilacqua, Daggiante.
Allenatore: Lenzi.

ARBITRO: Cavarretta (Trapani).
Assistenti: Celestino (Palermo), Mirabella (Palermo).

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