Palermo Women-Colleferro, le formazioni ufficiali: rosanero in campo alle 15.30
PALERMO – Tutto pronto per Palermo Women-Colleferro, gara valida per la 21ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile 2025-2026. Calcio d’inizio fissato alle ore 15.30.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
PALERMO WOMEN:
Biundo; Piro (C), Dragotto, Cancilla, S. Viscuso, Chirillo, Di Salvo, Priolo, Falzone, Bruno, Incontrera.
A disposizione: Ficalora, Leto, Conciauro, Scalici, I. Viscuso, Cracchiolo, Purpura, Palermo, Caravello.
Allenatore: Pipitone.
COLLEFERRO:
Guidobaldi; Pagiarino, Palmigiani, Scagnetti, Iafrate, Martella, Galluzzi (C), Carcini, Rutigliano, Prosperi, Fonck.
A disposizione: Bevilacqua, Daggiante.
Allenatore: Lenzi.
ARBITRO: Cavarretta (Trapani).
Assistenti: Celestino (Palermo), Mirabella (Palermo).