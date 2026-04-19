Sassuolo, possibile addio a Grosso: Aquilani e Abate tra le opzioni per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Il Sassuolo riflette sul futuro della propria guida tecnica dopo una stagione di alto livello sotto la gestione di Fabio Grosso. L’allenatore, protagonista di un percorso convincente, potrebbe infatti salutare a fine stagione, aprendo così nuovi scenari in casa neroverde.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, e riprendendo anche le indiscrezioni già anticipate da Luca Cilli per Sportitalia, il profilo di Grosso è particolarmente apprezzato in Serie A. In particolare, Fiorentina e Bologna starebbero monitorando la situazione, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui si concretizzassero eventuali separazioni con Vanoli e Italiano.


Di fronte a questa possibile svolta, il Sassuolo non si farebbe trovare impreparato. Sempre secondo Alfredo Pedullà, la dirigenza emiliana avrebbe già iniziato a valutare alcune alternative di prospettiva. Tra i nomi più interessanti spicca quello di Alberto Aquilani, reduce da un’esperienza positiva a Catanzaro che ne ha rilanciato le quotazioni anche in ottica Serie A.

Ma non è l’unico profilo sotto osservazione. Un altro allenatore che intriga – e non poco – è Ignazio Abate, attualmente legato alla Juve Stabia da un contratto fino al 2027. L’ex terzino del Milan, sempre secondo Alfredo Pedullà, gode di diversi estimatori nella massima serie e rappresenta una candidatura concreta anche per il Sassuolo.

La situazione resta dunque in evoluzione, con il futuro della panchina neroverde legato a doppio filo alle decisioni di Grosso e agli incastri del valzer degli allenatori in Serie A.

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