Sassuolo, possibile addio a Grosso: Aquilani e Abate tra le opzioni per la panchina

Il Sassuolo riflette sul futuro della propria guida tecnica dopo una stagione di alto livello sotto la gestione di Fabio Grosso. L’allenatore, protagonista di un percorso convincente, potrebbe infatti salutare a fine stagione, aprendo così nuovi scenari in casa neroverde.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, e riprendendo anche le indiscrezioni già anticipate da Luca Cilli per Sportitalia, il profilo di Grosso è particolarmente apprezzato in Serie A. In particolare, Fiorentina e Bologna starebbero monitorando la situazione, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui si concretizzassero eventuali separazioni con Vanoli e Italiano.





Di fronte a questa possibile svolta, il Sassuolo non si farebbe trovare impreparato. Sempre secondo Alfredo Pedullà, la dirigenza emiliana avrebbe già iniziato a valutare alcune alternative di prospettiva. Tra i nomi più interessanti spicca quello di Alberto Aquilani, reduce da un’esperienza positiva a Catanzaro che ne ha rilanciato le quotazioni anche in ottica Serie A.

Ma non è l’unico profilo sotto osservazione. Un altro allenatore che intriga – e non poco – è Ignazio Abate, attualmente legato alla Juve Stabia da un contratto fino al 2027. L’ex terzino del Milan, sempre secondo Alfredo Pedullà, gode di diversi estimatori nella massima serie e rappresenta una candidatura concreta anche per il Sassuolo.

La situazione resta dunque in evoluzione, con il futuro della panchina neroverde legato a doppio filo alle decisioni di Grosso e agli incastri del valzer degli allenatori in Serie A.