Athletic Club Palermo verso la Reggina, Ferraro: «I play-off coronano una stagione straordinaria»

È tempo di play-off per l’Athletic Club Palermo. Dopo il quarto posto conquistato al termine della regular season, la formazione nerorosa guidata da Emanuele Ferraro affronterà la Reggina 1914 nella semifinale del girone I. La sfida è in programma domenica alle 16 allo stadio Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

L’Athletic arriva all’appuntamento dopo una stagione da protagonista, chiusa con 60 punti grazie a 18 vittorie e 6 pareggi, oltre al secondo miglior attacco del campionato con 59 reti segnate.





«I play-off sono il coronamento di un campionato importante, concluso con 60 punti dopo un lavoro straordinario – ha dichiarato Ferraro –. Onoreremo questi play-off con tutte le nostre potenzialità, per questi ragazzi che ci hanno dato grandi soddisfazioni in questa annata».

Il tecnico nerorosa ha poi aggiunto: «Cercheremo di farci trovare pronti per onorare come sempre ogni partita. Rispetto all’ultima partita con la Reggina dovremo essere più pragmatici in alcuni aspetti. Affronteremo questo play-off con grande entusiasmo, voglia e spensieratezza».