Serie B, stangata del giudice sportivo: multe pesanti a Reggiana, Pescara e Venezia

Dopo la conclusione della regular season di Serie B 2025-2026, il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni disciplinari, infliggendo pesanti ammende a diversi club del campionato. Le sanzioni più severe hanno colpito Reggiana, Pescara e Venezia.

La multa più alta è stata comminata alla Reggiana: 15mila euro per il lancio di numerosi fumogeni sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori, episodio che ha costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti. Ammenda da 12mila euro invece per Pescara e Venezia. Gli abruzzesi sono stati puniti per il lancio di petardi e fumogeni nel recinto di gioco, mentre ai lagunari viene contestato il lancio di sette fumogeni complessivi durante il match, con conseguente interruzione della gara per circa due minuti.





Sanzioni anche per altre società: 5mila euro al Cesenaper responsabilità diretta legata al comportamento del presidente del club, 4mila euro al Bari per il lancio di due petardi e 2mila euro al AC Monza per il lancio di due fumogeni.

Quanto si legge nella nota ufficiale

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosissimi fumogeni che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato cinque fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per responsabilità diretta in merito al comportamento del proprio Presidente.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.