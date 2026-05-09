Frosinone, Raimondo esplode di gioia: «M***hia, ce l’abbiamo fatta veramente!»

Dopo il netto 5-0 rifilato al Mantova, Antonio Raimondo si gode la salvezza conquistata dal Frosinone al termine di una stagione vissuta tra difficoltà e grandi emozioni. L’attaccante giallazzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato tutta la propria felicità per il traguardo raggiunto.

Raimondo ha parlato innanzitutto delle sensazioni vissute dopo il successo contro il Mantova: «Non saprei neanche spiegare le emozioni che provo. L’anno scorso, di questi tempi, stavo lottando per non retrocedere e sono retrocesso. Penso che questa sia la bellezza del calcio. Abbiamo provato emozioni incredibili».





L’attaccante del Frosinone ha poi speso parole importanti per l’ambiente giallazzurro: «Ho trovato un ambiente veramente speciale, non potevo trovare di meglio quest’anno. Penso sia stata una stagione straordinaria da parte di tutti e devo ringraziare davvero tutti».

Sul proprio futuro, Raimondo ha preferito non sbilanciarsi: «Sinceramente non so niente. Adesso mi godo questo momento e poi chissà, magari l’anno prossimo sono ancora qua».

Spazio anche alle dediche dopo la salvezza conquistata: «Il mio pensiero va a tutte le persone che mi vogliono bene: la mia famiglia, la mia fidanzata e gli amici. Anche nei momenti difficili mi sono sempre stati accanto. Poi la dedica va alla squadra, ai tifosi e alla città».

Infine, Raimondo ha elogiato il lavoro svolto da mister Alvini durante la stagione: «Penso che ci abbia dato un’identità e ci abbia fatto crescere prima dal punto di vista umano e poi calcistico. Siamo una squadra giovane ma ognuno giocava per l’altro. Il mister è stato bravissimo a tenerci sempre sul pezzo in ogni allenamento».

L’attaccante giallazzurro ha chiuso con tutta la spontaneità del momento: «Non mi sono ancora reso conto di quello che è successo. Penserò: “M***hia, ce l’abbiamo fatta veramente!”».