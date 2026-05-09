Palermo: “Allenamento a porte aperte al Barbera in vista dei playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
palermo cesena 2-0 (4) tifosi curva nord

Il Palermo chiama a raccolta il proprio pubblico in vista della fase più importante della stagione. Lunedì 11 maggio il club rosanero aprirà infatti le porte dello stadio Renzo Barbera ai tifosi per assistere all’allenamento della Prima Squadra maschile in preparazione alla semifinale d’andata dei playoff di Serie BKT.

Come comunicato dal Palermo FC, l’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 17, mentre la seduta d’allenamento inizierà alle 18. Per l’occasione sarà aperta esclusivamente la Curva Nord, settore dal quale i tifosi potranno seguire l’allenamento della squadra guidata da Filippo Inzaghi.


Nel comunicato del Palermo FC viene sottolineato come l’iniziativa rappresenti un momento di vicinanza e condivisione tra squadra e tifoseria in vista della semifinale playoff in programma domenica 17 maggio. Un appuntamento pensato per accompagnare i rosanero verso la fase decisiva della stagione.

Secondo quanto specificato dal Palermo FC, la partecipazione all’evento sarà gratuita ma subordinata alla prenotazione del proprio posto attraverso la piattaforma ufficiale ticketing del club. Per completare la procedura sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Palermo e inserire i propri dati personali.

Il Palermo FC informa inoltre che l’accesso all’impianto avverrà esclusivamente tramite i tornelli della Curva Nord, presentando il titolo d’ingresso ottenuto attraverso la prenotazione online.

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