Repubblica: “Palumbo illumina il Penzo, Joronen evita il tracollo. Le pagelle di Venezia-Palermo”
Nonostante la sconfitta contro il Venezia, dalle pagelle emergono diverse note positive in casa Palermo, soprattutto nel primo tempo disputato dai rosanero. Nel giudizio firmato da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i migliori della squadra di Inzaghi sono Palumbo e Joronen, mentre pesa il calo collettivo nella ripresa dopo il vantaggio firmato da Doumbia.
Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, Palumbo è il giocatore più qualitativo del Palermo e la sua giocata conclusa con la traversa nel primo tempo rappresenta uno dei momenti più belli della partita. Positivo anche Joronen, autore di diversi interventi importanti che evitano un passivo più pesante.
Di seguito le pagelle complete di Repubblica Palermo firmate da Massimo Norrito.
Joronen 6,5
Bravo nelle prese basse e in un’uscita di testa al limite dell’area. Sul gol di Doumbia non può arrivare. Salva il Palermo in almeno altre due occasioni.
Bereszynski 5,5
Unico diffidato presente nell’undici iniziale, dopo appena sette minuti rimedia il giallo che gli farà saltare la semifinale d’andata playoff.
Peda 6
Disputa una buona gara al centro della difesa. Importante una chiusura su una conclusione ravvicinata nell’area rosanero. Limita le sue sortite offensive.
Veroli 5,5
Entra a inizio ripresa ma perde subito il contrasto nell’azione che porta al gol di Doumbia.
Ceccaroni 6
Più prudente rispetto al solito. Si concentra soprattutto sulla fase difensiva ma quando si sgancia riesce comunque a rendersi pericoloso di testa.
Pierozzi 5,5
Mette un ottimo pallone per Le Douaron che però non sfrutta l’occasione. Spinge tanto ma soffre in copertura, soprattutto nell’azione del vantaggio del Venezia. Costretto ad uscire per un problema alla spalla.
Rui Modesto 6
Ingresso positivo nella fase centrale della ripresa, porta energia e corsa.
Segre 6,5
Lavora davanti alla difesa cercando di arginare le avanzate del Venezia. Importante anche nelle ripartenze offensive palla al piede.
Blin 6
Prestazione ordinata e di sacrificio. Una risposta convincente dopo alcune uscite meno brillanti.
Augello 6
Spinge con continuità sulla corsia sinistra e aiuta anche in copertura dando supporto a Ceccaroni.
Palumbo 7
Il migliore del Palermo. La giocata che porta alla traversa nel primo tempo è di altissimo livello. Sempre nel vivo della manovra offensiva rosanero.
Gomes 6
Entra per dare equilibrio e copertura. Prestazione diligente.
Vasic 6
Importante il recupero palla nell’azione che porta alla traversa di Palumbo. Pressa con intensità ma deve uscire per infortunio a inizio ripresa.
Johnsen 5,5
Prova a dare profondità alla squadra ma finisce spesso in posizione irregolare.
Le Douaron 6,5
Schierato da centravanti al posto di Pohjanpalo, gioca una partita vivace. Colpisce un palo e sfiora il gol in più occasioni.
Pohjanpalo 6
Accolto dai fischi del Penzo, riceve pochi palloni giocabili. Per Norrito i fischi dei tifosi veneziani sono ingenerosi verso uno dei protagonisti della recente storia del club.
Come sottolinea ancora Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo esce sconfitto dal Penzo ma con la sensazione di poter ancora dire la propria nella corsa playoff verso la Serie A.