Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Il Venezia chiude la regular season con una vittoria convincente contro il Palermo e festeggia la promozione in Serie A davanti al pubblico del Penzo. La squadra di Stroppa supera 2-0 i rosanero grazie alle reti di Doumbia e Compagnon, al termine di una gara giocata con intensità e qualità. Per il Palermo di Inzaghi arrivano comunque segnali incoraggianti in vista dei playoff.

Come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il protagonista assoluto del match è Doumbia, premiato con un 7,5 dopo una prestazione dominante impreziosita dal gol che sblocca la partita a inizio ripresa. Bene anche Yeboah e Kike Perez, fondamentali nel palleggio e nella pressione offensiva del Venezia.





Secondo le pagelle del Corriere dello Sport, Stroppa merita un 7 per aver condotto il Venezia alla promozione diretta, mentre Inzaghi ottiene un 6 nonostante la sconfitta, grazie a un Palermo rimasto competitivo soprattutto nella prima frazione.

Tra i rosanero si salvano Le Douaron, autore di una prova vivace coronata da un palo, e Palumbo, vicino al gol con una splendida conclusione deviata sulla traversa da Stankovic. Insufficienze invece per diversi interpreti della mediana e delle corsie esterne.

Di seguito tutte le pagelle riportate dal Corriere dello Sport e firmate da Alessandro Battini.

VENEZIA

Stankovic 6,5

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Franjic 6

Sidibé 6

Hainaut 6

Kike Perez 6,5

Duncan sv

Busio 6,5

Doumbia 7,5

Lella sv

Haps 6,5

Yeboah 7

Casas 6

Lauberbach 6

Compagnon 6,5

Allenatore Stroppa 7

PALERMO

Joronen 6

Bereszynski 5,5

Peda 6

Veroli 6

Ceccaroni 6

Pierozzi 6

Modesto 6

Segre 5,5

Augello 5,5

Vasic 5,5

Johnsen 6

Palumbo 6

Gomes 6

Le Douaron 6,5

Pohjanpalo 6

Allenatore Inzaghi 6

ARBITRO

Zanotti di Rimini 6,5

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Venezia chiude così una stagione straordinaria, mentre il Palermo si prepara ad affrontare i playoff con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno Serie A.