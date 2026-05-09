Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Venezia-Palermo

Il Venezia chiude la regular season con una vittoria convincente contro il Palermo e festeggia la promozione in Serie A davanti al pubblico del Penzo. La squadra di Stroppa supera 2-0 i rosanero grazie alle reti di Doumbia e Compagnon, al termine di una gara giocata con intensità e qualità. Per il Palermo di Inzaghi arrivano comunque segnali incoraggianti in vista dei playoff.

Come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il protagonista assoluto del match è Doumbia, premiato con un 7,5 dopo una prestazione dominante impreziosita dal gol che sblocca la partita a inizio ripresa. Bene anche Yeboah e Kike Perez, fondamentali nel palleggio e nella pressione offensiva del Venezia.


Secondo le pagelle del Corriere dello Sport, Stroppa merita un 7 per aver condotto il Venezia alla promozione diretta, mentre Inzaghi ottiene un 6 nonostante la sconfitta, grazie a un Palermo rimasto competitivo soprattutto nella prima frazione.

Tra i rosanero si salvano Le Douaron, autore di una prova vivace coronata da un palo, e Palumbo, vicino al gol con una splendida conclusione deviata sulla traversa da Stankovic. Insufficienze invece per diversi interpreti della mediana e delle corsie esterne.

Di seguito tutte le pagelle riportate dal Corriere dello Sport e firmate da Alessandro Battini.

VENEZIA

Stankovic 6,5
Schingtienne 6
Svoboda 6,5
Franjic 6
Sidibé 6
Hainaut 6
Kike Perez 6,5
Duncan sv
Busio 6,5
Doumbia 7,5
Lella sv
Haps 6,5
Yeboah 7
Casas 6
Lauberbach 6
Compagnon 6,5

Allenatore Stroppa 7

PALERMO

Joronen 6
Bereszynski 5,5
Peda 6
Veroli 6
Ceccaroni 6
Pierozzi 6
Modesto 6
Segre 5,5
Augello 5,5
Vasic 5,5
Johnsen 6
Palumbo 6
Gomes 6
Le Douaron 6,5
Pohjanpalo 6

Allenatore Inzaghi 6

ARBITRO

Zanotti di Rimini 6,5

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Venezia chiude così una stagione straordinaria, mentre il Palermo si prepara ad affrontare i playoff con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno Serie A.

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