Palermo, Inzaghi dopo il ko col Venezia: «Buon primo tempo, ora vogliamo prenderci ciò che sappiamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Filippo Inzaghi guarda avanti nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Venezia nell’ultima giornata della regular season. Al termine della gara del Penzo, il tecnico rosanero ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni ufficiali del club, soffermandosi soprattutto sugli aspetti positivi in vista dei playoff.

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo segnare e se non fai gol poi nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere», ha dichiarato Inzaghi. «Però mi tengo la prestazione. È chiaro che nella ripresa la testa è andata un po’ a domenica».


L’allenatore del Palermo ha poi ribadito l’obiettivo della squadra in vista della post-season: «Adesso dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo».

Inzaghi ha anche sottolineato il valore dell’avversario, elogiando il percorso del Venezia: «È una squadra che ha meritato di vincere il campionato, quindi faccio i complimenti a loro».

Nonostante il ko, il tecnico rosanero ha evidenziato le buone risposte ricevute da alcuni giocatori meno utilizzati durante la stagione: «Noi siamo stati all’altezza e ho visto anche qualcosa di diverso. Giocatori che avevano giocato meno come Blin e Vasic secondo me hanno fatto un’ottima partita, così come Bereszynski».

Parole positive anche per Gomes, entrato nella ripresa: «Anche Gomes nel secondo tempo aveva bisogno di mettere minutaggio perché aveva giocato meno».

Infine, il messaggio chiaro in vista degli spareggi promozione: «Da domenica parte un mini campionato e noi sappiamo dove vogliamo arrivare».

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