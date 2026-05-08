Marcolin: «I playoff possono dare soddisfazioni al Palermo»

Nel corso del post-partita di Venezia-Palermo, l’ex calciatore e opinionista Dario Marcolin è intervenuto dagli studi di DAZN Italia

analizzando il momento del Palermo e le prospettive della squadra rosanero in vista dei playoff.

Secondo Marcolin, le scelte operate dal tecnico nell’ultima gara dimostrano come il Palermo stia già pensando alla fase decisiva della stagione: «Abbiamo visto le scelte di oggi, ha risparmiato qualcuno. Il Palermo prepara questo mini torneo che ti può dare soddisfazioni che non hai avuto durante il campionato».





L’opinionista ha poi allargato il discorso alle possibili gerarchie nella corsa alla promozione, indicando anche una possibile finale playoff: «Se guardiamo il piazzamento pensiamo a Monza-Palermo come ipotetica finale. «E’ chiaro che Monza e Palermo hanno qualcosa in più, anche per esperienza e allenatori».

Infine, Marcolin ha sottolineato come, a suo avviso, il Monza parta leggermente avanti rispetto ai rosanero nonostante il buon finale di stagione della formazione siciliana: «Potenzialmente il Monza ha qualcosa in più del Palermo. Non perché il Palermo ha fatto bene nel finale vuol dire che sia meglio del Monza».