Venezia-Palermo 2-0: le pagelle del match
Ultimo match di regular season che termina con una sconfitta per il Palermo. I rosanero escono a testa dal “Penzo”, battuti per 1-0 dal Venezia già promosso in Serie A. Buona prima frazione di gioco per gli uomini di Inzaghi, che in un paio di occasioni vanno vicini al gol del vantaggio con Le Douaron. Nella ripresa i lagunari partono forte, e al 46′ sbloccano il risultato con Doumbia, che con una conclusione a giro batte Joronen. Dopo il vantaggio i lagunari vanno più volte vicini alla rete del raddoppio, ma i legni gli negano più volte la gioia del gol. Il Palermo non riesce mai veramente a reagire, e nel finale gli uomini di Stroppa chiudono la partita con Compagnon. Adesso testa ai playoff, che per i rosanero inizieranno il 17 maggio.
Di seguito le pagelle rosanero:
Joronen 6: Non ha colpe in occasione dei gol del Venezia. Bravo in uscita all’11, allontanando di testa. Al 59′ reattivo su un potente tiro di Hamps. Oggi i legni sono il suo migliore amico.
Bereszynski 5.5: Soffre sulla sinistra le trame di gioco del Venezia. Si fa ammonire dopo 7 minuti, condizionando la sua partita e saltando al semifinale d’andata dei playoff.
Peda 6: Gestisce bene il centro della difesa ed è attento in copertura. Si fa ammonire al 31′ e la sua partita termina al 45′
Dal 45′ Veroli 5: Un minuto dopo il suo ingresso in campo i rosanero subiscono il gol dell’1-0. Appare spaesato da centrale di difesa a 3, un ruolo non suo. In ritardo su Compagnon in occasione del raddoppio dei lagunari.
Ceccaroni 5.5: Mantiene bene la posizione nel primo tempo, avanzando meno del solito. Nella ripresa soffre il forcing del Venezia come tutta la squadra.
Pierozzi 5: Soffre sulla fascia le avanzate del Venezia. Nel finale di primo tempo perde un pericoloso pallone in favore di Yeboah che per fortuna spreca. Troppo passivo in occasione del primo gol dei lagunari, lasciando troppo spazio a Doumbia per concludere.
Dal 72′ Rui Modesto 6: Entra bene, portando freschezza sulla fascia sinistra
Blin 4.5: Non riesce a dare al centrocampo rosanero le giuste geometrie. Si vede poco nella manovra rosanero: evanescente sia in fase di impostazione che di interdizione.
Segre 5.5: Come sempre corre e lotta a centrocampo. Poco lucido in un paio di occasioni, sbagliando passaggi importanti: spreca tutto al 9′ non sfruttando un errore della difesa del Venezia.
Augello 5: Poco propositivo sulla fascia, non riesce a mettere in mostra le qualità che siamo abituati a vedere. Partita anonima e un po’ sottotono.
Vasic 6: Ci mette la grinta che serve, lottando su ogni pallone. Bravo al 27′ a strappare palla a Busio in area e servire Palumbo. Esce dal campo per infortunio al 50′.
Dal 50′ Johnsen 5.5: Incide poco dopo il suo ingresso in campo, complice la supremazia del Venezia nella ripresa.
Palumbo 6.5: Fa da rifinitore, trovando in varie occasione interessanti filtranti in profondità per Le Douaron. Al 27′ prova ad inventare a giro ma Stankovic, con l’aiuto della traversa, gli nega la gioia del gol.
Dal 61′ Gomes 5: Perde troppi palloni a centrocampo, non gestendo bene il pressing del Venezia. Lontano dalla sua forma migliore
Le Douaron 6.5: Attivo e propositivo nel ruolo di centravanti. Bravo ad attaccare la profondità, trovando una buona intesa con Palumbo. Va più volte vicino al gol, ma non riesce a timbrare il cartellino prendendo anche un palo.
Dal 61′ Pohjanpalo 5.5: Nel giorno del suo ritorno a Venezia gioca per mezz’ora. Si vede poco dopo il suo ingresso in campo, non riuscendo mai a rendersi pericoloso
Inzaghi 5.5: Schiera una formazione parzialmente rimaneggiata. La squadra si comporta bene nel primo tempo, ma nella ripresa si lascia assediare dal Venezia. Prova a risollevare le sorti del match inserendo Johnsen e Pohjanpalo, ma senza cogliere i frutti sperati.