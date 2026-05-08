Venezia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Le Douaron, Pohjanpalo parte dalla panchina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Venezia-Palermo, sfida valida per la 38ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30 allo stadio Penzo.

Filippo Inzaghi conferma il turnover in vista dei playoff e lascia inizialmente in panchina grandi ex come Pohjanpalo e Johnsen. In attacco spazio a Le Douaron, supportato da Vasic e Palumbo. Difesa guidata da Ceccaroni insieme a Peda e Bereszynski.





Nel Venezia, Stroppa sceglie Lauberbach riferimento offensivo con Yeboah a supporto. Presenti dal primo minuto anche Busio, Perez e Haps.

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Venezia

(3-5-2):

Stankovic; Schingtienne, Franjic, Svoboda; Hainaut, Busio, Doumbia, Perez, Haps; Yeboah, Lauberbach.

A disposizione:

Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Compagnon, Lella, Dagasso, Duncan, Bohinen, Sidibé, Casas.

Allenatore: Stroppa.

Palermo

(3-4-2-1):

Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Segre, Augello; Vasic, Palumbo; Le Douaron.

A disposizione:

Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Ranocchia, Giovane, Rui Modesto, Pohjanpalo, Corona, Veroli, Magnani.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro e ufficiali di gara

Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).

Assistenti: Passeri e Bianchini.

Quarto ufficiale: Teghille.

VAR: Cosso.

AVAR: Prenna.