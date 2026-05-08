Juve Stabia, sequestrate le quote di Agnello: il Tribunale di Napoli blinda il club

Svolta improvvisa nella delicata vicenda societaria della Juve Stabia. Il Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione – ha disposto il sequestro delle quote societarie e dell’intero patrimonio aziendale della S.S. Juve Stabia Srl, intervenendo direttamente sulla proprietà riconducibile a Francesco Agnello e alla Stabia Capital srl.

Il provvedimento arriva in un momento estremamente delicato per il club di Castellammare, impegnato sul campo nella corsa playoff verso la Serie A. Martedì, infatti, le Vespe saranno protagoniste del preliminare playoff contro il Modena, ma nel frattempo la situazione extracalcistica continua ad agitare l’ambiente gialloblù.





L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato su disposizione del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un percorso già avviato nei mesi scorsi. Alla base del decreto ci sarebbe una proposta congiunta avanzata dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal Procuratore della Repubblica di Napoli e dal Questore di Napoli.

Secondo quanto emerso, il provvedimento si fonda sull’articolo 34 del Codice Antimafia e punta principalmente a tutelare il patrimonio societario della Juve Stabia, evitando il rischio di dispersione o sottrazione di beni e garantendo la continuità aziendale del club.

La misura rappresenta l’evoluzione dell’amministrazione giudiziaria già disposta lo scorso ottobre, quando era stato avviato un percorso di controllo finalizzato a bonificare la gestione societaria da eventuali condizionamenti della criminalità organizzata locale.

Il sequestro riguarda direttamente Francesco Agnello, indicato come legale rappresentante della Stabia Capital srl, la società che detiene le quote della Juve Stabia dopo il recente passaggio di proprietà.

Nonostante il caos societario, l’obiettivo delle istituzioni resta quello di salvaguardare il futuro sportivo del club e garantire stabilità alla società in vista delle prossime scadenze federali e della partecipazione ai playoff.

L’ambiente gialloblù resta inevitabilmente in attesa di capire quali saranno le conseguenze concrete del provvedimento e quale impatto potrà avere sulla gestione futura della società. Nel frattempo la squadra proverà a isolarsi dalle vicende giudiziarie per concentrarsi esclusivamente sul campo e inseguire il sogno Serie A.