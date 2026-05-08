Pohjanpalo emoziona Venezia: «Ricordi incredibili e solo rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Joel Pohjanpalo lancia un messaggio carico di emozione alla vigilia del suo ritorno al Penzo da avversario. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram durante il tragitto verso lo stadio, l’attaccante del Palermo ha condiviso una foto dalla laguna accompagnata da una frase semplice ma significativa: «Amazing memories and nothing else but respect» (“Ricordi incredibili e nient’altro che rispetto”).

Parole che confermano il forte legame rimasto tra il bomber finlandese e Venezia, città nella quale è diventato simbolo e trascinatore degli arancioneroverdi grazie a 48 gol in 96 presenze ufficiali.


Un messaggio elegante e sentito, arrivato prima dell’insulto ricevuto all’arrivo del Palermo al Penzo, dove un tifoso lagunare gli ha urlato “Giuda”. Pohjanpalo ha preferito rispondere con il silenzio e con parole di rispetto verso una piazza che lo ha consacrato nel calcio italiano.

Per il finlandese quella di questa sera sarà la prima partita da ex contro il Venezia, in uno stadio che per anni lo ha applaudito come autentico idolo del popolo arancioneroverde.

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