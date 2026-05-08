Venezia-Palermo, Osti: «Fatto campionato buonissimo, vogliamo chiudere in bellezza»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Venezia, facendo il punto sul finale di stagione e sulla preparazione ai playoff.

Osti ha sottolineato l’importanza di chiudere al meglio il campionato: «Prima di tutto ci teniamo a finire molto bene questo campionato perché abbiamo fatto un campionato buonissimo e se riuscissimo a chiudere in bellezza sarebbe molto positivo».





Il dirigente rosanero ha poi evidenziato come la gara servirà anche per gestire la condizione della squadra in vista degli spareggi promozione: «Inoltre ci servirà questa partita anche per prepararci in funzione dei playoff e dare minutaggio anche a chi ha giocato di meno, cercare di arrivare con la testa giusta e con le gambe giuste agli appuntamenti di playoff».