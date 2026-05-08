Venezia-Palermo, Bereszyński ammonito: salterà l’andata della semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Brutte notizie per il Palermo nel corso della sfida contro il Venezia. Il difensore rosanero Bartosz Bereszyński è stato ammonito durante il match e, essendo in diffida, sarà costretto a saltare la gara d’andata della semifinale playoff.

Un’assenza pesante per il tecnico rosanero in vista del primo appuntamento della fase decisiva della stagione, con Bereszyński che dovrà fermarsi per squalifica proprio nel momento più delicato del campionato.


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