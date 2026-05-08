Serie B, playoff ufficiali: accoppiamenti e calendario completo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
palermo monza 0-3 (23) pohjanpalo ranocchia

Serie B, playoff ufficiali: accoppiamenti e calendario completo

Definita ufficialmente la griglia playoff della Serie B 2025-2026. Monza e Palermo accedono direttamente alle semifinali, mentre Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino si giocheranno il turno preliminare.


Le squadre qualificate ai playoff
Monza (3ª)
Palermo (4ª)
Catanzaro (5ª)
Modena (6ª)
Juve Stabia (7ª)
Avellino (8ª)
Turno preliminare playoff (gara unica)
Catanzaro-Avellino
Modena-Juve Stabia

In caso di parità dopo i tempi supplementari passerà il turno la squadra meglio piazzata nella regular season.

Semifinali playoff

Il Monza affronterà la vincente di Modena-Juve Stabia, mentre il Palermo sfiderà la vincente di Catanzaro-Avellino.

Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva accederà alla finale la squadra meglio piazzata nella regular season.

Il calendario playoff

Turno preliminare

Martedì 12 maggio 2026

Semifinali andata

16-17 maggio 2026

Semifinali ritorno

19-20 maggio 2026

Finale playoff

Andata: 24 maggio 2026
Ritorno: 29 maggio 2026

Anche nella finale, in caso di parità complessiva dopo le due gare, sarà promossa la squadra meglio classificata nella regular season.

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