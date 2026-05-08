Serie B, playoff ufficiali: accoppiamenti e calendario completo
Serie B, playoff ufficiali: accoppiamenti e calendario completo
Definita ufficialmente la griglia playoff della Serie B 2025-2026. Monza e Palermo accedono direttamente alle semifinali, mentre Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino si giocheranno il turno preliminare.
Le squadre qualificate ai playoff
Monza (3ª)
Palermo (4ª)
Catanzaro (5ª)
Modena (6ª)
Juve Stabia (7ª)
Avellino (8ª)
Turno preliminare playoff (gara unica)
Catanzaro-Avellino
Modena-Juve Stabia
In caso di parità dopo i tempi supplementari passerà il turno la squadra meglio piazzata nella regular season.
Semifinali playoff
Il Monza affronterà la vincente di Modena-Juve Stabia, mentre il Palermo sfiderà la vincente di Catanzaro-Avellino.
Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva accederà alla finale la squadra meglio piazzata nella regular season.
Il calendario playoff
Turno preliminare
Martedì 12 maggio 2026
Semifinali andata
16-17 maggio 2026
Semifinali ritorno
19-20 maggio 2026
Finale playoff
Andata: 24 maggio 2026
Ritorno: 29 maggio 2026
Anche nella finale, in caso di parità complessiva dopo le due gare, sarà promossa la squadra meglio classificata nella regular season.